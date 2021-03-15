Кировская область направит на ремонт и строительство дорог 7,9 млрд рублей

КИРОВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области направят на ремонт и строительство более 316 км дорог в текущем году 7,9 млрд рублей. В том числе будет завершено строительство участка Опарино - Альмеж, который соединит северо-западные районы области с областным центром, сообщил в понедельник журналистам замминистра транспорта по Кировской области Юрий Шевелев.

"Дорожный фонд Кировской области составляет 7,9 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей предусмотрено на автомобильные дороги регионального значения, на дороги местного значения - 2,9 млрд рублей", - сказал Шевелев.

По его словам, к концу дорожного сезона планируется отремонтировать 290 км дорог: 165 км - на региональной сети, 65 км - в Кировской городской агломерации, 31 км - в городских поселения, 16 км - в районах области и 13,2 км - сельских дорог. Также будет отремонтировано четыре моста и построено 26,6 км региональных дорог. "Мы не видим рисков по реализации всех дорожных работ. Все работы ведутся согласно установленным срокам", - подчеркнул Шевелев.

Он рассказал, что в этом году запланировано завершение строительства участка Опарино - Альмеж общей протяженностью 26,6 км. Дорожные работы на этом участке начались еще в 2013 году, но были приостановлены и возобновлены только в 2019 году. Ввод участка в эксплуатацию позволит напрямую соединить с областным центром, сейчас северо-западные районы области, жителям которых сейчас приходится добираться до Кирова в объезд через соседние регионы. В ближайшие годы власти планируют построить дорогу до Лузы, на 2022-2023 годы запланирована реконструкция участка Вазюк - Опарино в асфальтобетонном покрытии.

По данным правительства области, в 2020 году расходы регионального дорожного фонда составили 8,2 млрд рублей, за дорожно-строительный сезон 2020 года удалось отремонтировать рекордное количество дорог - 346 км: 220 км дорог местного значения и 126 км - регионального. По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировали 194 км дорог.