Трутнев сообщил, что строительство 15 объектов в Комсомольске-на-Амуре отстает от графиков

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Строительство 15 из 30 объектов по программе развития Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, рассчитанной до 2025 года, идет с нарушением сроков, сообщил на совещании в Хабаровске вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы хотели, чтобы город стал красивым, хотели привести в порядок больницы, школы, детские сады, дороги. Работа, как я уже сказал, начата, но далеко не завершена. Всего было запланировано строительство и реконструкция 30 объектов социальной и инженерной инфраструктуры <…>. На сегодняшний день завершено строительство семи объектов <…>, но строительство 15 объектов идет с нарушением сроков", - сказал вице-премьер.

Он привел в пример строительство онкологического диспансера, готовность которого в 2019 году составляла 7,8%, а на сегодняшний день - только 10%. Также в срок не завершены работы по проекту модернизации и развития инфраструктуры водоснабжения города, перенесены сроки завершения реконструкции набережной. Трутнев отметил, что срыв сроков начала строительства и отставание от графика ставят под угрозу весь план развития города, рассчитанный до 2025 года.

Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края. Он основан в 1932 году и расположен на левом берегу Амура, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска. Это крупнейший промышленный центр Дальнего Востока, где находятся судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы, транспортный узел Байкало-Амурской магистрали и сети автодорог. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года был утвержден по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году.