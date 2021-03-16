План развития Комсомольска-на-Амуре дополнят новыми объектами

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре новыми объектами. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после совещания по вопросам реализации плана в Хабаровске.

"Михаил Владимирович [Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края] внес предложение, чтобы посмотреть, раз уж у нас идет перенос планов, и мы с этим столкнулись, чтобы хоть как-то создать у жителей уверенность, что работы продолжаются, посмотреть ряд объектов, прежде всего связанных с благоустройством, включить их в план дополнительно. Чтобы выходить к председателю правительства с предложением не только с вопросов все сдвинуть вправо, потому что само по себе это очень неприятное ощущение от такого предложения, но и что-то новое в Комсомольске-на-Амуре построить. С этим предложением согласен. Мы такую работу проведем", - сказал Трутнев.

Дегтярев напомнил, что жители Комсомольска-на-Амуре оценили благоустройство 50 дворов, которые были включены в план дополнительно в прошлом году. "Поэтому мной было предложено включить в план мероприятий, который будет корректироваться теперь распоряжением правительства, несколько десятков дворовых территорий под благоустройство, благоустройство двух парков в Комсомольске-на-Амуре и еще ряда мероприятий на школах и детских садах", - сказал врио губернатора.

Он подчеркнул, что план долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре является ключевым приоритетом для региональной власти. "По всем объектам, где ответственным стоит правительство Хабаровского края, мы после ревизии и после, к сожалению, расторжения прежним руководством контрактов [с подрядчиками] берем на себя обязательство начать работы в 2022 году. Мы видим деньги, мы в 2021 году проведем все конкурсные процедуры, чтобы сразу после Нового года приступить к работам", - сказал Дегтярев.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре предусматривает строительство нескольких дамб, детского больничного комплекса и онкологического диспансера, систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, реконструкцию улично-дорожной сети, создание спортивных и туристических объектов. Объем финансирования всех мероприятий плана превышает 40 млрд рублей. Ранее Трутнев подчеркивал, что проектно-сметная документация по многим объектам была разработана с нарушениями, из-за чего возникли проблемы в строительстве.