Музей Арктики и Антарктики в Петербурге откроет экспозицию о строительстве Мурманска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Петербургский Музей Арктики и Антарктики планирует к летнему сезону представить публике новую экспозицию, посвященную строительству Мурманска. Кроме того, к 2022 году учреждение полностью обновит экспозицию об Антарктиде, сообщила на пресс-конференции ТАСС во вторник директор музея Мария Дукальская.

"Мы в этом году, скорее всего, до лета, откроем новую экспозицию, посвященную строительству Мурманска. Тема очень интересная, и мы давно хотели ею заняться. Это будет небольшая экспозиция, но она будет интересна тем, что в ней появится новая диорама строительства Мурманска начала прошлого века. Диораму сейчас изготавливает наш сотрудник Андрей Геннадьевич Савкин", - рассказала Дукальская, добавив, что диорамы музея пользуются большой популярностью среди посетителей.

Кроме того, отметила директор, летом предполагается на полгода закрыть отдел музея, посвященный Антарктиде. "В следующем году у нас появится новый отдел, с новыми экспонатами, в том числе изготовленными нашими художниками", - сказала она.

По ее словам, прошлый год на фоне ограничений из-за коронавируса оказался для музея непростым. "[Обычно] музей принимает в течение года больше 80 тыс. посетителей. В прошлом году их было 30 [тысяч], - пояснила Дукальская. - Мы только-только начинаем выходить, скажем так, на наши мощности, на прием гостей в том количестве, в котором это было два года назад".

Российский государственный музей Арктики открылся 8 января 1937 года. С началом активного освоения Антарктиды он изменил название, став музеем Арктики и Антарктики, а в 1998 году был отделен от одноименного научно-исследовательского института. При этом оба учреждения входят в структуру Росгидромета. Экспозиция музея состоит из тематических разделов: "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути" и "Антарктика", коллекция насчитывает более 60 тыс. единиц хранения.

Полярный паспорт

Ранее в марте было объявлено о том, что Музей Арктики Антарктики, ледокол "Красин" и Музей маячной службы вошли от Санкт-Петербурга в проект Ростуризма "Полярный паспорт", направленный на популяризацию туризма в Арктике. Он рассказывает о 55 местах, которые стоит посетить при знакомстве с северными территориями России. В указанных местах туристы смогут получить памятную печать о посещении "арктического" объекта.

"Мы рады любому вниманию, особенно на таком высоком государственном уровне. Это (включение в проект "Полярный паспорт") придает сил сохранять и развивать музей", - рассказала на пресс-конференции директор ледокола "Красин" Ольга Подшувейт.

По ее словам, в настоящее время музей "Ледокол "Красин" активно работает над новыми программами и выставками. "Мы разработали новую экскурсию "Быт корабля", [на которой] можно посмотреть прачечную, камбуз. Мы рассказываем о том, как экипаж жил и трудился и, конечно, о тех особенностях, которые приходилось испытывать людям в суровых арктических условиях", - сказала Подшувейт.

Руководитель музея отметила, что петербургским участникам проекта "Полярный паспорт" в ближайшей перспективе предстоит разработать совместные предложения для туристов. По ее мнению, проект в целом будет интересен не только российским, но и иностранным путешественникам. Заместитель гендиректора по планированию и исполнению государственных программ Городского туристско-информационного бюро Никита Жильцов добавил, что выпуск "полярных паспортов" для туристов намечен на осень этого года.

Музей маячной службы, расположенный на форту "Константин" в Кронштадте, открылся в 2017 году. В его экспозиции - модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1857 году, и многое другое. Как рассказал на пресс-конференции директор музея Михаил Бородавкин, "популярность [площадки] растет с каждым месяцем", ежегодно его посещают около 40 тыс. человек. По его мнению, проект "Полярный паспорт" поможет рассказать широкой аудитории, и прежде всего молодому поколению, о многовековой истории российского присутствия в Арктике и о подвигах соотечественников на пути ее освоения.