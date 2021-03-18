В Приамурье планируют привлекать финансирование граждан при благоустройстве городов и сел

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области разрабатывают нормативно-правовые акты, регламентирующие право жителей региона финансово поддерживать проекты по благоустройству города или села в рамках соответствующего нацпроекта. Об этом сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Тарасов.

"Губернатор поставил задачу рассмотреть вариант [реализации проектов по благоустройству] через инициативу жителей, в том числе и финансовую часть. Работаем над нормативно-правовыми документами. Инициатива граждан выражается не в простом желании, а в том числе и финансовой части реализации мероприятий", - сказал Тарасов, добавив, что пилотным станет проект на территории второго по численности города в регионе - Белогорска.

Кроме того, по поручению губернатора Василия Орлова, при реализации проектов по благоустройству будет сделан упор на косметический ремонт фасадов зданий. На эти работы будут предусмотрены субсидии.

До конца года в Амурской области в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе будет реализовано 11 проектов по обустройству общественных пространств и 51 двора. Финансирование мероприятий составило более 276 млн рублей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.