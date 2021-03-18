В Севастополе заложили миндалевый сад в память о Василии Лановом

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Рощу миндальных деревьев высадили в Севастополе в память об артисте Василии Лановом, который часто приезжал в город.

Миндалевый сад заложили в Парке Победы на берегу Черного моря. Ровно год назад в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, здесь высаживал миндаль сам Лановой. Он отмечал, что рад побывать в Севастополе в годовщину воссоединения Крыма с Россией.

"Отрадно, что год назад Василий Семенович Лановой участвовал, сажал деревья вместе с севастопольцами здесь. Сад, который посажен в этом году, будет носить имя Василия Семеновича Ланового", - сказал замгубернатора Севастополя Игорь Михеев.

Вдова Ланового Ирина Купченко уточнила, что год назад Лановой посадил первое дерево в роще в честь свой матери. Также она отметила, что Лановой всю жизнь старался сохранить память о подвиге рабочих заводов, тружеников тыла, инженеров и "всех тех, кто трудился на благо победы".

"Сегодня мы посадим деревья, потом они вырастут, потом здесь зашумит сад, потом здесь закипит жизнь, дети будут бегать, играть, влюбленные будут назначать свидания. И все это будет по одной причине, потому что мы, живущие здесь, были счастливы. И именно за это, собственно, отдали свою жизнь те 27 млн человек, в честь которых мы сажаем эти деревья. Они отдали свою жизнь за то, чтобы мы были счастливы", - добавила она в ходе церемонии.

Лановой часто приезжал в Крым и Севастополь после 2014 года - его приглашали для участия в патриотических акциях, творческих встречах, праздничных мероприятиях, кинофорумах. В советское время здесь снимали фильмы, в которых играл Лановой, в том числе, одну из наиболее известных кинокартин с его участием "Офицеры".

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января 2021 года на 88-м году.