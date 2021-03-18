В Севастополе в апреле начнется строительство новых очистных сооружений

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные" начнется в Севастополе в апреле этого года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с руководством регионов и правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя, проводимом президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство КОС "Южные" в Севастополе началось в марте 2018 года, однако завершить работы в заявленные сроки не удалось, и контракт с подрядчиком разорвали. Было возбуждено уголовное дело: по версии следствия, госконтракт заключили с грубыми нарушениями, перечислив аванс в размере более 2 млрд рублей на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 615 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, израсходованы "на цели, не связанные с выполнением работ". В начале сентября подписан госконтракт с новым подрядчиком.

"Заключены контракты на строительство КОС "Южный", сейчас завершается перепроектирование и в апреле начинаются активные работы", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что строительство будет вестись в рамках ФЦП. Также он отметил, что по ФЦП в прошлом году начали строить больницу скорой медицинской помощи, по которой неоднократно обращались общественники, в том числе представители Общероссийского народного фронта.

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.