Дальнему Востоку для обнаружения лесных пожаров нужна группировка беспилотников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Группировку беспилотных летательных аппаратов необходимо создать на Дальнем Востоке для мониторинга лесопожарной обстановки, сообщил в пятницу в Благовещенске журналистам вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Такое предложение он намерен в ближайшее время озвучить на оперативном совещании под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Трутнев со вторника находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Накануне полпред прибыл в Амурскую область, где в пятницу провел совещание по подготовке к природным пожарам и паводкам.

"Мы сегодня говорили о необходимости создания группировки беспилотных летательных аппаратов на базе отечественного производства. Скажем так, зачатки такой системы в МЧС существуют, но надо сделать группировку такой, чтобы она покрывала Дальний Восток. Потому что в густонаселенных регионах, может быть, такой необходимости нет, пожары видны, они недалеко, а здесь, чтобы обнаружить пожар, нужно постоянное воздушное патрулирование, и силами Ми-8 мы просто никаких денег не напасемся. Я такое предложение обязательно сделаю на оперативном совещании у Михаила Владимировича Мишустина в понедельник", - сказал Трутнев по итогам совещания.

Он отметил, что сейчас мониторинг лесопожарной обстановки ведется в основном из космоса, но это возможно не в любую погоду. В сложных погодных условиях для этих целей применяются устаревшие, по словам Трутнева, самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8, использование которых обходится дорого.

Трутнев также сообщил, что Министерство природных ресурсов и экологии работает над внесением изменений в методику выделения средств на борьбу с лесными пожарами в пользу Дальнего Востока.

"Мы не первый раз поднимаем вопрос о том, что большее количество пожаров происходит на территории Дальневосточного федерального округа. Причина в общем понятна, Дальневосточный федеральный округ огромный, плотность населения небольшая, часто обнаружить и потушить пожар достаточно сложно. К сожалению, распределение средств пока другое, пока Дальний Восток получает денег значительно меньше потребности. Мы сегодня с министром природных ресурсов и экологии Александром Александровичем Козловым об этом говорили. Он сказал, что ведется работа о внесении изменений в методику", - рассказал вице-премьер.

Он также отметил, что рассчитывает на завершение этой работы до наступления сезона лесных пожаров, так как "надо деньги получить в этом сезоне, а не когда-нибудь потом".

На этой неделе пожароопасный сезон начался в Астраханской области, Чеченской Республике и частично в Хабаровском крае. В субботу он начнется в Приморье, где уже зафиксирован первый природный пожар, а через две недели пожароопасный сезон будет открыт по всей России.

В новость внесены изменения (13:28 мск) - добавлены подробности.