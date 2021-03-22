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Штормовое предупреждение объявили на юге Магаданской области

В регионе ожидается сильный ветер до 20 м/с

ТАСС, 22 марта. Синоптики в понедельник объявили экстренное предупреждение в двух районах на юге Магаданской области из-за непогоды. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение: во второй половине дня 22 марта в городе Магадане, в Ольском городском округе ожидается ветер восточный 15-20 м/с", - сообщили в управлении.

Сейчас на юге региона пасмурная погода, осадков нет, дует легкий ветер. Температура воздуха в указанных районах - от минус 9 до минус 13 градусов.

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