Штормовое предупреждение объявили на юге Магаданской области

ТАСС, 22 марта. Синоптики в понедельник объявили экстренное предупреждение в двух районах на юге Магаданской области из-за непогоды. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение: во второй половине дня 22 марта в городе Магадане, в Ольском городском округе ожидается ветер восточный 15-20 м/с", - сообщили в управлении.

Сейчас на юге региона пасмурная погода, осадков нет, дует легкий ветер. Температура воздуха в указанных районах - от минус 9 до минус 13 градусов.