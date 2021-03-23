В Хабаровском крае снизят стоимость отопления на 10% для 300 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края снизят тариф на тепло для децентрализованных зон на 10%, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале во вторник.

"На 10% снизим с 1 июля тариф на тепло для 300 тыс. человек в Хабаровском крае. Они живут там, где котельные топят углем и мазутом, завозимыми в навигацию, и платят за отопление в 1,5 раза больше, чем в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и части Хабаровского района (их обслуживает АО "ДГК"), а также в Охотском и Аяно-Майском районах (для них как для территорий, приравненных к Крайнему Северу, установлен пониженный тариф)", - написал Дегтярев.

Принято решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для всех районов Хабаровского края, кроме двух северных - Охотского и Аяно-Майского - и крупнейших городов. В них уже установлены тарифы значительно ниже других муниципалитетов. "Восстановление справедливости по теплу - это то, что люди давно ждут. И уже с октября жители края это почувствуют. Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат", - подчеркнул Дегтярев.

По данным с сайта регионального правительства, к децентрализованным зонам теплоснабжения относятся территории Хабаровского края за исключением Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, не считая других населенных пунктов Николаевского района, Советской Гавани, части Хабаровского района. С 1 января 2021 года там действует тариф на тепловую энергию в размере 2 744,09 рублей/ Гкал. На территории Охотского и Аяно-Майского районов с 1 января 2021 года утвержден предельный тариф в размере 1 786,55 рублей/Гкал.

Как сообщается на сайте со ссылкой на слова Дегтярева, стоимость тепловой энергии для населения в децентрализованных зонах необходимо ежегодно снижать на 10% до приемлемых значений. Речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 рублей/Гкал до 30 124,04 рублейй/Гкал.

Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. Тем не менее, в децентрализованных зонах теплоснабжения людям приходится платить за отопление и горячую воду больше, чем там, где эту услугу централизованно предоставляет АО "ДГК".