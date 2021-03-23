Депутаты гордумы Хабаровска выбрали нового председателя

ТАСС, 23 марта. Депутаты Хабаровской городской думы на заседании во вторник проголосовали за досрочную отставку председателя гордумы Михаила Сидорова и выбрали нового спикера - им стал представитель ЛДПР Владимир Матвеев.

"Двадцать голосов - за досрочное сложение полномочий председателя гордумы седьмого [Сидорова], десять - против", - объявили результаты голосования, трансляция которого шла на странице издания "Хабаровские вести" в Instagram. На заседании депутаты, инициировавшие смену руководителя, объявили, что Сидоров "не сумел выстроить с основной частью депутатского корпуса конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе".

Кандидатуру Матвеева поддержали 22 депутата.

В ноябре председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров и группа депутатов вышли из ЛДПР, фракция которой является крупнейшей в парламенте. Сидоров обосновал это намерением "быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР". Позже стало известно, что заявившие о выходе из ЛДПР депутаты Хабаровской городской думы изменили свое решение.

Комментируя отставку Сидоров заявил ТАСС, что ее инициатором стало региональное отделение ЛДПР. "Да, сняли. Инициатор - региональное отделение [ЛДПР]", - сообщил он.

Новый спикер гордумы Матвеев до этого был членом думского комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию и городскому хозяйству.