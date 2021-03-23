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Депутаты гордумы Хабаровска выбрали нового председателя

Кандидатуру Владимира Матвеева поддержали 22 голосами

ТАСС, 23 марта. Депутаты Хабаровской городской думы на заседании во вторник проголосовали за досрочную отставку председателя гордумы Михаила Сидорова и выбрали нового спикера - им стал представитель ЛДПР Владимир Матвеев.

"Двадцать голосов - за досрочное сложение полномочий председателя гордумы седьмого [Сидорова], десять - против", - объявили результаты голосования, трансляция которого шла на странице издания "Хабаровские вести" в Instagram. На заседании депутаты, инициировавшие смену руководителя, объявили, что Сидоров "не сумел выстроить с основной частью депутатского корпуса конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе".

Кандидатуру Матвеева поддержали 22 депутата.

В ноябре председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров и группа депутатов вышли из ЛДПР, фракция которой является крупнейшей в парламенте. Сидоров обосновал это намерением "быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР". Позже стало известно, что заявившие о выходе из ЛДПР депутаты Хабаровской городской думы изменили свое решение.

Комментируя отставку Сидоров заявил ТАСС, что ее инициатором стало региональное отделение ЛДПР. "Да, сняли. Инициатор - региональное отделение [ЛДПР]", - сообщил он.

Новый спикер гордумы Матвеев до этого был членом думского комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию и городскому хозяйству.

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