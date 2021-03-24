Новгородские власти будут наращивать число иногородних студентов колледжей на 10% в год

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Количество иногородних студентов в колледжах и техникумах Новгородской области планируется увеличивать на 10% в год. Сегодня доля иногородних студентов составляет 23% и тенденция к увеличению их численности сохраняется, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Сегодня количество иногородних студентов в областных колледжах и техникумах составляет 23%. Тенденция к увеличению их численности сохраняется: по прогнозам, ожидается ежегодное увеличение до 10%. Регион показывает высокие результаты в движении "Молодые профессионалы". В нем сегодня участвуют 100% профессиональных образовательных организаций области", - сказал собеседник агентства.

Система профессионального образования области становится привлекательной для молодежи из других регионов. Прирост студентов за последние несколько лет составил 25%. Благодаря системе онлайн-подачи документов в колледжи и техникумы, в 2020 году заявки на обучение подали студенты из 24 регионов России и трех стран ближнего зарубежья. В 2019 год заявки были из 11 регионов. Впервые за долгое время появился конкурс при поступлении от 3,5 до 12 человек на место. Повысился средний балл аттестата до 4,2, в то время как в 2019-м он составлял 3,2.

К концу 2020 года в учебных заведениях региона созданы более 70 мастерских. В том числе в рамках федеральных грантов созданы 59 мастерских в 9 колледжах и техникумах на сумму 309,9 млн рублей по направлениям: "Строительство", "Социальная сфера", "Информационные и коммуникационные технологии", "Промышленные и инженерные технологии".