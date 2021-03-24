Маяк в Заполярье предлагается признать федеральным памятником

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Маяк Святоносский 1862 года постройки, расположенный на полуострове Святой Нос на территории Мурманской области, один из старейших действующих маяков России, предложено признать памятником культуры федерального значения. Соответствующий проект приказа Минкультуры России опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить выявленный объект культурного наследия "Маяк Святоносский", 1862 года (Мурманская область, ЗАТО Островной, полуостров Святой Нос) в качестве объекта культурного наследия федерального значения, вид объекта - памятник, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Маяк Святоносский", - говорится в тексте.

Святоносский маяк - это действующий маяк на северо-восточном побережье Кольского полуострова в северной части мыса Святой Нос. Его высота - 22 м, над уровнем моря - 94 м, дальность видимости - до 22 миль. Действует с 6 ноября 1862 года. В 2002 году маяк был включен в список вновь выявленных объектов на территории Мурманской области, представляющих историческую, научную или иную художественную ценность.