Представители мурманской сферы туризма воспользуются льготными кредитами АЗРФ

МУРМАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Новой схемой льготного кредитования для резидентов ТОР в Мурманской области воспользуются представители сферы туризма, развития городской инфраструктуры, логистики, а также рыбодобывающей отрасли. Об этом ТАСС сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

"Льготные кредиты компаниям-резидентам Арктической зоны будут предоставляться по проектам в сфере туризма, развития городской инфраструктуры, логистики, а также рыбодобывающей отрасли", - сообщила ТАСС Ольга Кузнецова.

Заместитель губернатора также добавила, что уже 10 компаний рассчитывают на получение льготного кредита. Эта мера дополнительно простимулирует тех, кто планирует открыть свое дело и получить государственную поддержку. Условием предоставления льготного финансирования инициатору является вложение в проект не менее 30% собственных средств и создание новых рабочих мест.

Ранее Минвостокразвития отобрало шесть банков, которые будут участвовать в программе льготного кредитования проектов в Арктической зоне (АЗРФ). В список уполномоченных банков вошли ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк, "Открытие" и Московский индустриальный банк. Эти банки будут предоставлять кредиты по сниженной ставке резидентам АЗРФ. В рамках программы конечная ставка по кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка РФ, нижняя граница установлена на уровне 2% годовых.