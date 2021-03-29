Помогли всем Шлиссельбургом. Как одинокому погорельцу бесплатно построят новый дом

Сожалеет, конечно, и о потерянном имуществе. "Приемник был куплен — как мне жалко его, такой приемник был шикарный! Китайский небольшой такой приемничек, температуру показывал, качественный, можно поймать любую станцию. Часы были на стене — тоже температуру показывали, с якорем, короче говоря, все нормально было обустроено", — вспоминает пенсионер.

"Были старые окна, я поставил новые, заказывал в Кировске, сам их привозил. Денег не хватало, потихоньку делал, не все сразу — два окошка вставлю, потом еще два. Занимался всем. Мне советовали покрасить, но я решил сайдингом — красиво, хорошо. Срублю елку, окорю ее, леса сделаю, заберусь. Но теперь все пошло прахом", — расстраивается Валерьян Федорович. Больше всего огорчает то, что в доме оставались напоминания о том, как воевал отец. Теперь все отцовские награды и документы сгорели.

Пенсионер не получил ожогов и травм и даже пытался до приезда пожарных погасить пламя, но огонь уничтожил все — одежду, документы, сбережения, — и на девятом десятке мужчина лишился крыши над головой. Этот дом для жителя Шлиссельбурга — родовое гнездо, его построили родители после войны, в 1950-х годах. Сестра и братья разъехались, мужчина остался здесь один, семьей не обзавелся, никогда не стремился переехать в другой город, поэтому очень бережно относился к родительскому дому.

"Это было 22 марта, ночь, я спал, услышал треск. Проснулся, голову поднял, смотрю — у меня холодильник горит! Такая жара обалденная, схватил пальто, выскочил на улицу, как говорится, босыми ногами", — вспоминает Валерьян Федорович ночь пожара.

"Дедушка никогда не злоупотреблял алкоголем, не курил, вел достаточно здоровый образ жизни. Все время видела, что бежит на работу с велосипедом. У него был сделан в доме косметический ремонт, поменяна проводка, поставлены стеклопакеты. То есть свой старенький послевоенный родительский домик он привел в порядок, грядки, все аккуратненько сделано, видно, что человек за этим следил", — рассказывает Ирина Лисничая, семья которой всегда жила неподалеку от Замыцкого.

После того как случилась беда, пожилой мужчина перебрался на ночевку в баню на своем участке.

"Баня от дома где-то 50 метров, туда ни одной искры не долетело, вот она теперь осталась. Я ни к кому не обращался, мне предлагали пансионат, но я никуда отсюда не уйду. Вчера мне привезли газовый баллон, сказали, плиту привезут, и обед доставляют, мне хватает абсолютно всего, большое спасибо", — пенсионер от избытка чувств с трудом подбирает слова благодарности.

Помощь и поддержка

Именно друзья и семья Ирины первые пришли на помощь, зная, что в Шлиссельбурге у пенсионера близких родственников нет.

"Я прикинула, что если бы у моей бабушки не было внуков, и она бы оказалась в такой ситуации… пожилые люди у нас беззащитны, даже более беззащитны, чем дети, которые остались без родителей", — считает Ирина.

"В первый вечер поехали к нему — отвезти горячего чая, еды. Предложили ему пожить у нас — он отказался. Когда мы зашли в его малюсенькую баньку — он лежал на половичке, укрытый фуфайкой. Больше ничего не было. Мы привезли матрац, одеяло, подушку. На следующий день привезли раскладушку и уже люди начали что-то через нас передавать ему", — рассказывает Александр, отец Ирины.

"Он очень порядочный человек, о нем ничего плохого нельзя сказать — трудолюбивый, все своими руками дома делал. Сейчас такой возраст, что многое самому ему не под силу уже сделать. Когда-то и мы были молодые, мы обращались к этой семье за помощью, — вспоминает Александр родственников погорельца. — Не было телефонов, у них у одних был телефон, мы ходили звонить — жили дружно. И они всегда ко всем были очень отзывчивы".

Тем временем Ирина решила организовать сбор средств еще и с помощью соцсетей.

Думали о вагончике, но хватит и на дом

Изначально планировалось собрать деньги, чтобы обустроить пенсионеру хотя бы вагончик, пригодный для проживания, — и от этой идеи, по словам Ирины, Валерьян Федорович уже был очень счастлив. Но жители Шлиссельбурга откликнулись на беду соседа очень быстро и активно, поэтому сейчас средств уже хватает для того, чтобы начать строить небольшой домик.

"За несколько суток собрали уже больше 200 тыс. рублей, и количество переводов не убавляется — наверное, те, кто понимает, что такое стройка, — знают, что это бездонная прорва, — делится инициатор сбора. — Я знала, что у нас люди очень отзывчивые, потому что много кто друг друга знает. Сейчас мне нужно готовить списки людей, кто помогал, и я боюсь даже за них браться, потому что очень много переводов. Очень приятное впечатление от земляков".

В Шлиссельбурге живет всего около 15 тысяч человек, но переводы стали сыпаться один за другим — от 50 рублей до 5 тысяч. Родственники местных жителей выслали деньги земляку, даже находясь на Кипре.