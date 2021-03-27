Первый за более чем 10 лет прямой рейс из Нижневартовска в Минводы запустят в июне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в июне запустит прямой рейс из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в Минеральные Воды (Ставропольский край). Последний беспересадочный перелет в этом направлении был более 10 лет назад, сообщается в субботу на странице администрации Нижневартовска в "ВКонтакте".

"Из Нижневартовска запускают рейс в Минеральные Воды. Перевозкой пассажиров на этом направлении займется новая для нас авиакомпания "Азимут". Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet-100 с 5 июня по вторникам и субботам. Последний раз беспересадочный перелет на этом направлении выполнялся более 10 лет назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость путешествия составит от 7 860 рублей по тарифу туда-обратно без багажа. В администрации добавили, что рейс попал в список субсидируемых - финансовую поддержку на выполнение полетов по данному маршруту окажут из федерального бюджета.