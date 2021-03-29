Минобороны построило в Арктике почти 800 военных зданий и сооружений с 2013 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России построили в Арктике около 800 зданий и сооружений с 2013 года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в ведомстве.

"Руководство Минобороны России особое внимание уделяет развитию военной инфраструктуры в Арктике. Всего в период с 2013 года по настоящее время специалистами военно-строительного комплекса были сданы 791 здание и сооружение", - привели в ведомстве слова замминистра обороны РФ Тимура Иванова, совершившего рабочую поездку на Северный флот.

В Минобороны также сообщили, что сейчас в поселке Белушья Губа на Новой Земле (Архангельская область) ведется строительство трех жилых домов для военнослужащих и членов их семей на 168 квартир. Первую новостройку планируется заселить в конце лета. В условиях вечной мерзлоты здания строятся на свайных фундаментах с применением новейших технологий, уточнили в ведомстве.

Кроме того, специалисты Минобороны РФ построят детский сад на 360 мест, который планируется сдать до конца 2021 года. Проект адаптирован с учетом особых природно-климатических условий для районов Крайнего Севера. В здании будут оборудованы актовый зал, кабинеты логопеда и психолога, спортивный уголок, бассейн и зимняя оранжерея.

В министерстве также сообщили, что силами военных строителей ведется масштабная реконструкция базового склада горюче-смазочных материалов. Завершение строительства позволит в полном объеме обеспечить топливом потребность военного городка.

Ранее на Новой Земле военными строителями была построена общеобразовательная школа.