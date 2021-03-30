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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности продлили в Еврейской автономной области до 15 апреля

Предусматривается соблюдение социальной дистанции и обязательная предварительная запись для получения государственных услуг в многофункциональных центрах

ТАСС, 30 марта. Режим повышенной готовности в Еврейской автономной области (ЕАО), предусматривающий соблюдение масочного режима и обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса, продлен до 15 апреля. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

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"Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение: слова "по 1 апреля 2021 года включительно" заменить словами "по 15 апреля 2021 года включительно", - говорится в документе, подписанном вице-губернатором ЕАО Дмитрием Братыненко.

Постановление также предусматривает обязательность соблюдения социальной дистанции и необходимость предварительной записи для получения государственных услуг в многофункциональных центрах. Запрет на проведение личного приема граждан в региональном правительстве также продлен до 15 апреля.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 4 423 жителей ЕАО. Из них выздоровели 4 220 человек, умерли 124. В регионе продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции, с начала прививочной кампании в автономию поставлены 7 432 дозы вакцины.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19
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