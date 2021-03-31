Предупреждение о лавинной опасности продлили в двух районах на юго-востоке Сахалина

ТАСС, 31 марта. Синоптики продлили предупреждение об опасности схода лавин на территории двух районов на юго-востоке Сахалина. Об этом сообщается в среду в релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"1 апреля на территории Долинского и Углегорского районов прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении. На остальной части региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

26 марта синоптики предупреждать на 27-29 марта о лавинной опасности на территории Анивского, Долинского, Углегорского районов и Южно-Сахалинска.

Сейчас на Сахалине переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха - от девяти до 16 градусов тепла.