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Предупреждение о лавинной опасности продлили в двух районах на юго-востоке Сахалина

1 апреля прогноз распространяется на Долинский и Углегорский районы

ТАСС, 31 марта. Синоптики продлили предупреждение об опасности схода лавин на территории двух районов на юго-востоке Сахалина. Об этом сообщается в среду в релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"1 апреля на территории Долинского и Углегорского районов прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении. На остальной части региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

26 марта синоптики предупреждать на 27-29 марта о лавинной опасности на территории Анивского, Долинского, Углегорского районов и Южно-Сахалинска.

Сейчас на Сахалине переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха - от девяти до 16 градусов тепла.

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РоссияСахалинская область
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