Объем ввода жилья в Салехарде планируется увеличить в девять раз к 2023 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Салехарде - столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - планируют увеличить в 9 раз к 2023 году. Ожидается, что в 2023 году в городе будет введено более 90 тыс. квадратных метров жилья, рассказал ТАСС глава города Алексей Титовский.

"В этом году в Салехарде будет введено порядка 10 тыс. квадратных метров жилья. При этом уже на следующий год цифра возрастет до 50 тыс. квадратных метров. И далее, в 2023 году планируем ввести порядка 93 тыс. квадратных метров жилья. Это очень серьезные планы", - сказал он.

При этом Титовский отметил, что новые дома будут малой этажности. "Строить 20-этажные дома в Салехарде нет никакого смысла - ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения эстетики. Город красив, когда он гармоничен и когда есть дома малоэтажной застройки. Высотные же дома могут просто испортить облик нашего города", - отметил глава города.

По словам Титовского, на сегодняшний день в городе признаны аварийными порядка 170 тыс. квадратных метров жилья. При этом уже к 2025 году планируется ликвидировать более 70% аварийного фонда.

"Проблема аварийного фонда, безусловно, есть. Но вместе с тем, есть понимание, как эту проблему решать: [губернатором] Дмитрием Андреевичем Артюховым поставлена серьезная задача, чтобы в нашем городе к 2025 году ликвидировать больше 200 тыс. квадратных метров аварийного жилья - это больше 70%. Это беспрецедентные масштабы строительства для нашего города, и мы эту задачу будем выполнять", - уточнил он.