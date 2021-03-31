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Около 1,7 млрд рублей направят на спортобъекты по инвестпрограмме в Воронежской области

Средства также пойдут на популяризацию здорового образа жизни, физкультуры и спорта

ВОРОНЕЖ, 31 марта. /ТАСС/. Около 1,7 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов в Воронежской области по адресной инвестиционной программе, сообщает в среду пресс-служба Воронежской областной думы.

"В бюджете на текущий год изначально по различным программам предусматривалось строительство спортсооружений в муниципальных образованиях региона на сумму более 500 млн рублей. После корректировки бюджета туда были включены объекты на сумму еще почти 1,2 млрд рублей, причем это финансирование исключительно из областной казны. В новой редакции заложены средства как на дальнейшее строительство и реконструкцию рядаобъектов, уже включенных в программу, так и появление совершенно новых", - цитирует пресс-служба слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Он уточнил, что средства пойдут на строительство спорткомплекса с бассейном в Боброве, строительство новых стадионов в Грибановке и Верхнем Мамоне, на реконструкцию стадиона спорткомплекса "Факел" в Воронеже и другие цели.

"В числе приоритетных задач - не только строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры в Воронежской области, но и популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта, особенно среди детей и подростков", - добавил председатель парламентского комитета по физической культуре и спорту Александр Пешиков, слова которого приводит пресс-служба.

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