{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В одном из ставропольских сел отремонтируют водовод после массового отравления жителей

Сейчас специалисты анализируют пробы воды, взятые из разных участков водовода

ПЯТИГОРСК, 31 марта. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил провести ремонт водовода, питающего село Марьины Колодцы, в котором накануне отравились более 100 человек. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

На эту тему

"Вы должны обследовать состояние водовода и подготовить предложения для проведения его капитального ремонта и модернизации. Жду от вас эти материалы", - поставил перед министерством ЖКХ края задачу губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время проводится анализ проб воды, взятых ранее из разных участков местного водовода. Планируется, что итоги будут подведены в четверг. В качестве профилактической меры на водоводе усилено хлорирование.

Также, по информации пресс-службы, на случай обращения новых пациентов предусмотрены резервные койки для детей и взрослых. В Минераловодский округ доставлены в необходимом количестве медицинские препараты, в том числе для проведения профилактических прививок против дизентерии и вирусного гепатита. На территории муниципалитета работают главный детский инфекционист, главный эпидемиолог края, детский реаниматолог.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
Уставный суд Санкт-Петербурга прекратит работу с 1 июля
Последнее решение суд вынес 30 марта, подтвердив право бездомных людей получать социальную поддержку от города при отсутствии у них регистрации по месту жительства
Читать полностью