Кировская область направит на безопасность дорожного движения почти 700 млн рублей

КИРОВ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области направят почти 700 млн рублей на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе на установку камер автоматической фото- и видеофиксации. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства области.

"В 2021 году из дорожного фонда на обеспечение безопасности дорожного движения предусмотрено 697 млн рублей, [в том числе] 110 млн рублей предусмотрены на установку камер автоматической фото- и видеофиксации", - говорится в сообщении.

Для разгрузки улиц в городе Кирове предусмотрены работы по строительству новых участков. Уже начались работы по строительству улицы Сурикова. Новый участок улицы разгрузит район авто- и ж/д вокзалов. Также в планах продлить улицу Солнечную. Кроме того, в этом году запланировано проектирование участков улиц в районе микрорайона Зональный, где проходит огромный поток машин. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать 290 км, построить - 26 км.

В 2020 году на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения было направлено свыше 612 млн рублей. За счет этих средств было установлено 28 светофоров, 27 км сетей наружного освещения, 18 автопавильонов, нанесено 631 тыс. кв. м дорожной разметки, обустроено 26 искусственных неровностей, установлено и заменено свыше 2 200 дорожных знаков, 12 тыс. погонных метров барьерного и пешеходного ограждений, а также оборудовано 47 остановочных площадок. Кроме того, в нормативное состояние в Кировской городской агломерации приведено 195 км дорог.

По данным управления ГИБДД УМВД России по Кировской области, в 2020 году количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или ранены люди, сократилось. В среднем в течение суток отрабатывается 50 сообщений о ДТП, из которых порядка трех - с пострадавшими.