Жителям Читы запретили ходить в лес

ЧИТА, 1 апреля. /ТАСС/. В Чите с 1 апреля начал действовать особый противопожарный режим, власти запретили горожанам посещать лес, сообщила пресс-служба городской администрации.

"С 1 апреля 2021 года на территориях микрорайонов, садово-огороднических некоммерческих товариществ и летних оздоровительных лагерей Читы, расположенных вблизи лесной зоны, введен особый противопожарный режим. В связи с этим с указанной даты запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в лесную зону", - говорится в сообщении.

Члены садоводческих и огороднических товариществ смогут въезжать на свои территории в лесной зоне только с подтверждающими документами. Жителям запретили выжигание, сжигание сухой растительности, мусора, а также разведение костров.

Забайкальский край ежегодно сталкивается с природными пожарами. Так, в апреле 2019 года от них сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки и социальные объекты в 17 населенных пунктах. Ущерб составил 1 млрд рублей. В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил повысить защищенность региона пожарными подразделениями. Как заявил губернатор Александр Осипов, при федеральной поддержке это удастся сделать за два года.

В 2021 году первый в Забайкалье лесной пожар зарегистрировали 24 марта в Акшинском районе на площади 25 га.