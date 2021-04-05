Световая копия картины Петрова-Водкина украсит дом на Васильевском острове в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Световая проекция картины Кузьмы Петрова-Водкина, созданная на основе цифровой копии из коллекции Русского музея, украсит глухую стену дома на 8-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проекция включится в понедельник и далее будет действовать в режиме вечерней подсветки.

Для создания светового декора на брандмауэре выбрана картина Петрова-Водкина "Фантазия" с изображением всадника на красном коне.

"Световую проекцию картины "Фантазия" можно будет ежедневно наблюдать в вечернее время. Включать и отключать ее, как и всю систему уличного освещения и художественную подсветку города, будет предприятие "Ленсвет". Изображение картины в необходимом высоком качестве предоставил Государственный Русский музей. Картина является частью экспозиции в залах корпуса Бенуа, где представлены работы художника. Выбор места обусловлен тем, что Кузьма Петров-Водкин несколько лет жил на Васильевском острове", - говорится в распространенном сообщении.

Как рассказали в пресс-службе предприятия "Ленсвет", для создания световых картин применяется проектор отечественного производства с мощными энергоэффективными и экологичными светодиодными источниками света.

В рамках проекта светового оформления зданий в Санкт-Петербурге, который реализуется при участии комитета по градостроительству и архитектуре по поручению губернатора Александра Беглова, в этом году планируется разместить изображения еще на 20 городских брандмауэрах. Ранее на доме Федора Достоевского в Кузнечном переулке был размещен портрет писателя, а на доме 91 по Московскому проспекту - портрет изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого.