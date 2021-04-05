В Якутии более 1,7 тыс. домов обеспечат газоснабжением благодаря госпрограмме развития сел

ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии газифицируют в 2021 году более чем 1,7 тыс. жилых домов в четырех населенных пунктах региона благодаря госпрограмме комплексного развития территорий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор государственного казенного учреждения "Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства Якутии" Кирилл Местников.

"На сегодняшний день по госпрограмме "Комплексная программа сельских территорий" в 2021 году реализуются семь объектов в селах Бердигестях, Чурапча, Дябыла и Бютейдях. До конца 2021 года в селе Бердигестях газифицируют 750 жилых домов, в Бютейдях - около 200, в Чурапче - 807 домов и Дябыла - 27 домов", - сказал Местников.

До конца года село Дябыла, где работы по газификации начались еще в 2017 году, будет полностью газифицировано. Всего там проживают около 1 тыс. человек. "Газификация - это один основных приоритетов по программе комплексного развития сельских территорий, - сказал Местников. - Разрешение на ввод объектов уже получено в селе Бютейдях, жилые дома сейчас уже готовятся к подключению. В Чурапче один из трех объектов завершен и готов к сдаче в эксплуатацию, а два остальных объекта законтрактованы, идет подготовка, в том числе завоз материалов".

"В Бердигестяхе запланированы два объекта - третий этап первого пускового комплекса и первый этап второго пускового комплекса, в Чурапче - три пусковых комплекса, в Бютейдях - третий пусковой комплекс, в Дябыла - работы по подводящим газопроводам", - добавил директор.

Ранее в региональном Минсельхозе сообщали, что проекты по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" реализуют в 2021 году в 28 селах 13 районов Якутии.