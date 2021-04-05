Спасти леопарда. Как нацпарк в Приморье возрождает популяцию почти исчезнувшего хищника

ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в понедельник отмечает девять лет с момента своего создания. Основным направлением его работы является сохранение последней популяции уникального животного - дальневосточного леопарда. И если в 2012 году оставалось около 35 особей этого хищника, то сейчас их почти 100. О том, как удалось достичь таких результатов, ТАСС рассказал директор нацпарка Виктор Бардюк.

Дальневосточный леопард занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Охота на него и продажа дериватов, включая шкуры, запрещены. В 2012 году, когда шансы на восстановление популяции дикой кошки казались ничтожными, в Приморском крае по указу премьер-министра РФ Владимира Путина был учрежден национальный парк "Земля леопарда".

О создании нацпарка

В XIX веке дальневосточный леопард обитал на всем Корейском полуострове, в восточных провинциях Китая и на южной части хребта Сихотэ-Алинь в Приморье. Но уже к середине ХХ века леопард исчез с территории КНДР, на востоке Китая подвид стал встречался только у границы с Россией, а к середине 1980-х годов леопарда перестали встречать и на Сихотэ-Алине.

На сокращение его численности повлияли несколько факторов. Во-первых, из-за хозяйственного освоения лесов и браконьерской охоты стал уничтожаться основной источник питания хищников - копытные. Во-вторых, вырубка лесов и горные работы увеличивали угрозу пожаров в местах обитания леопардов, а новые дороги позволяли людям подбираться все ближе к ареалу пятнистой кошки. Кроме того, шкура и некоторые части тела леопардов используются в восточной медицине, что привлекает браконьеров.

"Когда в дикой природе остается всего 30 особей уникального подвида - это критическая ситуация, требующая системного подхода. При такой цифре шансов [на сохранение вида] было мало. Существовала даже точка зрения, что попытка спасения дальневосточного леопарда безнадежна. Но нашлись энтузиасты, которые поверили и смогли спасти пятнистого хищника", - рассказал глава нацпарка.

Трудной оказалась не только задача сохранения леопардов, но создания самой особо охраняемой природной территории (ООПТ) на пограничных, военных и муниципальных землях Хасанского района Приморья. "Но благодаря энергии [в то время руководителя администрации президента РФ] Сергея Борисовича Иванова, который активно поддержал эту работу и стал председателем наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды", эта задача была решена. Для эффективной работы по спасению редчайшей кошки государство обеспечило "Землю леопарда" всем необходимым. Создание нацпарка стало основой успеха в деле сохранения редчайшей крупной кошки планеты", - добавил глава учреждения.

Девять лет работы

С самого начала работы национального парка у его руководства было несколько задач, которые в комплексе должны были обеспечить защиту и воспроизводство краснокнижных кошек.

Во-первых, охрана. "Был сформирован отдел охраны, который контролирует соблюдение охранного режима на территории нацпарка. Это значит: ежедневные патрули, антибраконьерские рейды, задержания нарушителей. Главная цель здесь - борьба с браконьерством. Хотя охота на леопарда давно пресечена, от пуль страдает его кормовая база - копытные животные. Но и это постепенно решается", - заверил Бардюк.

Второе направление работы - защита мест обитания леопарда: нацпарк борется с лесными пожарами, занимается восстановлением леса, высаживает корейские кедры, которые в Приморье являются "хлебным деревом" для всех таежных обителей. В 2020 году заложен собственный питомник лесных культур с саженцами кедра и сосны густоцветковой. За эти годы, по словам директора учреждения, результативность такого подхода многократно выросла благодаря приобретенному опыту и хорошему техническому оснащению.

Одним из самых известных в стране экологических проектов по защите леопардов стало открытие в 2016 году Нарвинского тоннеля. Долгое время одной из проблем для всех животных в нацпарке, по территории которого пролегает главная дорога Хасанского района, была необходимость пересекать проезжую часть, чтобы попасть из одной части резервата в другую. Исправить это был призван первый в России экологический тоннель протяженностью 565 м, который позволил животным безопасно путешествовать.

Сейчас в национальном парке действует крупнейшая в стране сеть фотомониторинга, позволяющая отслеживать численность дальневосточного леопарда, определять расселение особей, изучать их образ жизни. Создана сеть противопожарного обустройства, схема биотехнических мероприятий, обеспечена охрана территории. Эти меры, по словам главы ООПТ, позволили добиться роста поголовья пятнистых оленей, косуль и кабанов, что обеспечило и стабильно высокую численность редких кошек.

"Ключевые направления нашей работы остались неизменными, но теперь наши цели несколько скорректированы. Популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза, до 100 особей - пятнистый хищник уже не на грани гибели. Однако для того, чтобы положение подвида стабилизировалось, в дикой природе должно быть не менее 150 кошек. Теперь нам нужно поддерживать достигнутый уровень относительного благополучия популяции до ее полного восстановления", - отметил директор "Земли леопарда".

Развитие нацпарка

Таким образом, за девять лет "Земле леопарда" удалось выполнить свою первоначальную задачу по стабилизации численности пятнистых кошек. К 2021 году сотрудники национального парка подготовили новую стратегию сохранения дальневосточного леопарда в России. Она одобрена экспертами и находится на рассмотрении в Минприроды РФ.

"В новой версии утверждается цель о создании устойчивой популяции - не менее 150 особей, а также говорится о создании резервной популяции в южном Сихотэ-Алине - там, где леопард обитал исторически. Планируется, что этого мы добьемся путем реинтродукции [перемещения животных в естественной среде из одного места обитания в другое] с популяцией не менее 50 особей", - пояснил глава нацпарка.

Успех работы "Земли леопарда" доказал возможность эффективного сохранения природной среды с учетом хозяйственных потребностей человека. Изначально площадь национального парка составляла 262 тыс. га, которая включала даже территории некоторых поселков. В 2019 году к ней присоединили кластерный участок "Гамовский" на 7 тыс. га, а сейчас идет процесс объединения с Дальневосточным морским и Уссурийским заповедниками.

"Как минимум, потребуется дополнительный ресурс для охраны этих земель, как технический, так и кадровый. Особенно остро стоит ситуация с морским заповедником, где речь идет о противостоянии с браконьерами на воде. Планируется закупка мощных плавсредств, выстроена линия сотрудничества с пограничными службами в акватории заповедника. В Уссурийском заповеднике и охранной зоне Морского заповедника предстоит организация борьбы с пожарами. Изучается возможность реинтродукции дальневосточного леопарда на территории Уссурийского заповедника", - сказал Бардюк.

Он добавил, что сейчас перед экологами стоит задача объединения ООПТ юга Приморского края в единую сеть благодаря созданию экологических коридоров между существующими территориями и формирования новых таких территорий регионального и федерального значения. "Такой экологический каркас поможет сохранить ценные уникальные места, обеспечит миграцию редких животных и объектов их питания", - считает директор нацпарка.

"Земля леопарда" развивает и международное сотрудничество с коллегами из Китая - Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда. Вместе с ними идет работа над созданием первого в мире трансграничного резервата для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Животные не знают границ и свободно их пересекают, а поэтому нужно подумать об их охране в пограничной зоне.