Транспортные ограничения и каникулы для школьников вводят в ЦФО из-за паводка

ТАСС, 5 апреля. Ограничения по передвижению транспорта и каникулы для школьников вводят в регионах Центрального федерального округа из-за паводка, сообщили ТАСС в главках МЧС и региональных правительствах. Пик паводка в ряде регионов ожидают с 5 по 8 апреля.

"С 5 по 8 апреля Тульская область пройдет пик паводка. Продолжается подъем уровня воды в реке Оке. В реках Упа, Дон и Красивая Меча уровень воды уже снижается. Ограничено транспортное сообщение по шести мостам", - сказали в пресс-службе правительства региона.

Ограничение движения транспорта затрагивает 19 населенных пунктов в Тульской области, где проживает более 1,3 тыс. человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, в районе населенных пунктов есть объездные пути, жители обеспечены продовольствием и медикаментами. Три участка автодорог подтоплены за сутки в Смоленской области, в Брянском регионе из-за затопления участка дороги ограничено движение легкового транспорта в Фокинском районе Брянска и поселке Ходаринка. В Калужской области из-за разлива реки Угра отсутствует дорожное сообщение в населенном пункте Староскаковское в Дзержинском районе.

В Рязанской области уровень воды в реках также продолжает повышаться, подтоплен ряд низководных мостов, приусадебных участков в населенных пунктах. В пике прохождения паводок может коснуться 25 населенных пунктов, где проживают более 7 тысяч человек, 19 участков автодорог, 15 мостов, свыше 160 км линий электропередачи и связи. Как сообщила глава администрации Рязанского района Наталья Жунева, в селе Заокское, где проживает более 1 700 человек, из-за паводка с 6 апреля для школьников объявили каникулы.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, за сутки существенно вырос уровень воды в реке Дон - до 65 см у села Гремячье. Как рассказал ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области Евгений Володин, в регионе подтоплено 5 низководных мостов, возле них имеются объездные пути, поэтому люди не лишены возможности получать все необходимое. В Курской области паводковую обстановку сняли с контроля.