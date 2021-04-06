В Северной Осетии открылась дорога, связывающая самый отдаленный район с Владикавказом

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 апреля. /ТАСС/. Автодорогу, которая соединила Владикавказ с самым отдаленным Моздокским районом, сдали в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев.

Дорога протяженностью 57,3 км почти в два раза позволит сократить время следования из Владикавказа в Моздок. Из-за отсутствия прямого автосообщения аграрии Моздокского района испытывали большие трудности, связанные с доставкой выращенной продукции во Владикавказ. Они были вынуждены пользоваться объездным маршрутом, проходящим по территории Кабардино-Балкарии, что приводило к потерям времени и существенному росту накладных расходов.

"Движение по новой автотрассе "Кавказ" - Хурикау - Малгобек - Моздок официально открыто без ограничений для всех видов легкового и грузового транспорта. Был подписан акт о готовности дороги к эксплуатации, и она включена в реестр опорной сети дорог Северо-Кавказского региона", - сказал Солиев.

Работа на объекте велась круглосуточно и без выходных в течение полутора лет. Дорога прорубалась сквозь 12 км леса и преодолела горный Сунженский хребет.

Реконструированный участок дороги начинается от км 542,5 федеральной трассы "Кавказ" у селения Зильги и заканчивается у селения Сухотского в Моздокском районе. Она представляет собой капитальное асфальтобетонное покрытие с двумя полосами движения шириной по 3,5 м.

"По своему значению дорогу в Моздокский район можно сравнить с Рокским тоннелем, которая соединила Южную Осетию с Северной. Строительство этого объекта - историческое событие", - отметил Солиев.