Жителей поселка на Таймыре эвакуируют Ми-8 и судном на воздушной подушке в случае паводка

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Жителей поселка Левинские Пески, самого паводкоопасного населенного пункта на Таймыре в Красноярском крае, в случае подтопления эвакуируют с помощью вертолета и судна на воздушной подушке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Таймырского муниципального района.

"Наиболее паводкоопасным населенным пунктом на территории Таймыра является поселок Левинские Пески. Здесь зарегистрированы 89 человек, фактически проживает порядка 45. Для их эвакуации будет задействовано судно на воздушной подушке, при необходимости - вертолет Ми-8", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра Андрея Шопина, из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы в Дудинке (затопляются ежегодно) и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха - Норильск и конденсатопровода Мессояха - Дудинка.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории бассейна реки Енисей зима была холодной и многоснежной. Толщина льда на Енисее в районе Дудинки составляет 135-138 см, что больше на 10-20 см среднемноголетних значений. Наличие на реке от Игарки до Усть-Порта множества островов с мелководными участками реки приводит к постоянному образованию заторов.

По состоянию на 5 апреля кромка льда на Енисее находится в более чем 1,6 тыс. километров от Дудинки., что на 135 км выше, чем в прошлом году в этот же день.