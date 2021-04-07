Югра в 2021 году создаст на треть больше IT-стойбищ для выхода коренных народов в интернет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа создадут в 2021 году 23 новых IT-стойбища - на треть больше, чем в 2020 году, и впервые с момента реализации проекта такое количество в течение года. Данные объекты позволят обеспечить интернетом более 60% представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих в регионе и ведущих традиционный образ жизни, сообщил в среду ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Югра - единственный в России регион, где IT-стойбища создаются на родовых угодьях КМНС, поскольку там доступ к средствам связи затруднен. Они позволяют жителям, ведущим кочевой образ жизни и занимающимся традиционными промыслами, выходить в интернет и иметь доступ к государственным и муниципальным услугам онлайн. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщал ТАСС, что проект крайне востребован среди представителей коренных малочисленных народов Севера в Югре.

"В 2021 году в Югре планируется создать 23 новых IT-стойбища. Они появятся в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Березовском и Белоярском районах Ханты-Мансийского автономного округа", - сказал Ципорин.

По его словам, в 2021 году благодаря IT-стойбищам планируется обеспечить доступом к интернету более 700 представителей КМНС. "Планируется, что в конце 2021 года общее число представителей коренных малочисленных народов Севера, имеющих доступ в интернет на удаленных территориях Югры, достигнет 2,9 тыс. человек (или более 60% данной категории населения - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе. В настоящее время в регионе создано 26 подобных объектов, из них 17 - в 2020 году. Благодаря им общее число КМНС в регионе, имеющих выход в интернет, в конце 2020 года достигло 2,2 тыс. человек, или около 47% данной категории населения. Как отмечала губернатор Югры Наталья Комарова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", регион стал первым в России, где доступом к интернету обеспечиваются жители, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами.