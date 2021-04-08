Рост турпотока на горнолыжных курортах Северного Кавказа в 2021 году составил до 54%

ТАСС, 8 апреля. Рост туристического потока в текущем году отмечается на горнолыжных курортах Северо-Кавказского федерального округа, в частности, на Архызе за эту зиму установлен рекорд по числу гостей, сообщили журналистам в АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Курорты северокавказского туристического кластера - Архыз, Эльбрус и Ведучи - демонстрируют рост турпотока. За первый месяц 2021 года здесь отдохнули более 190 тыс. любителей горнолыжного отдыха. Это на 36% больше аналогичного периода прошлого года - в январе 2020 года количество гостей составило 140 тыс. человек. Данные по курорту Эльбрус приведены по третьей очереди канатной дороги, которая находится под управлением КСК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этой зимой Архыз, работающий уже восемь лет, установил рекорд, приняв более 500 тыс. посетителей с начала горнолыжного сезона. Это на 54% больше аналогичного периода годом ранее. Услугами канатных дорог за три зимних месяца воспользовались почти 420 тыс. гостей горного курорта.

"Архыз" демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году за это время - больше 20%. <…> На Архызе с начала года запустили в техническую эксплуатацию верхнюю очередь канатной дороги на северном склоне и красную трассу протяженностью 2 км и перепадом высот 350 м", - отметили в КСК.

Также в организации сообщили, что в 2021 году КСК продолжит развитие горных курортов. Так, должно начаться строительство нового курорта Мамисон в Северной Осетии, уже заключен контракт на поставку оборудования. На Эльбрусе в начале текущего сезона была открыта красная трасса под третьей очередью подъемника, идет проектирование новой высокогорной зоны катания.