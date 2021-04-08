Фестиваль стрит-арта впервые пройдет в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 8 апреля. /ТАСС/. Фестиваль уличного искусства City Says впервые пройдет в Архангельске в 2021 году. Как рассказала ТАСС в четверг руководитель проекта Наталья Щукина, сначала архитекторы и урбанисты исследуют возможные точки, где можно разместить муралы (рисунки на архитектурных сооружениях - прим. ТАСС), затем пройдет конкурс среди художников.

"City Says - это не фестиваль в чистом виде, это серия мероприятий, которая будет продолжаться с апреля по октябрь. Сначала будет теоретическая часть, архитекторы, урбанисты, художники будут изучать город, смотреть, насколько уместны те муралы, которые есть, может быть, не стоит трогать исторический центр города, а, может, наоборот, не нужно уходить на периферию. По итогам их исследования художники будут создавать проекты муралов и арт-объектов. Четыре проекта получат поддержку организаторов", - сказала Щукина.

Исследовательский этап будет проходить в Архангельске с 21 по 28 июня 2021 года. В нем могут участвовать урбанисты, краеведы, архитекторы, исследователи, уличные художники, фотографы, искусствоведы, социологи, студенты профильных направлений и неравнодушные жители. Всего в команду будет отобрано десять исследователей. С 26 июня по 4 июля будет проходить второй этап - арт-резиденция. К участию в ней организаторы приглашают художников.

Для участников первого и второго этапов объявлен конкурс, заявки на который принимают до 15 мая. "Мы приглашаем архитекторов и художников со всей России. Часть будет из Архангельска, но большинство участников будут из разных регионов", - добавила собеседница агентства.

Лучшие проекты будут воплощены на реальных зданиях в выбранных районах, а также будет организована выставка работ и образовательная программа для жителей и гостей Архангельска.

Художественно-исследовательский проект "City Says" реализуется Архангельским региональным Центром современного искусства ARKA и "Студией творческих инициатив Солнце Маори" при поддержке Фонда президентских грантов.