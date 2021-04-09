Почти 2,5 млрд рублей потратят в Южно-Сахалинске на реконструкцию дорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска в 2021 году направят на ремонт и реконструкцию дорог 2,3 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС мэр областного центра Сергей Надсадин.

"Планируется отремонтировать 6,5 км дорог в Южно-Сахалинске. На эти цели потребуется 2,3 млрд рублей", - рассказал он. Работы на дорогах уже начались.

По информации главы города, в этом году администрация Южно-Сахалинска начала заключать трехгодичные контракты на содержание дорог. Благодаря этому подрядчики смогут планировать свою работу и распределять бюджет не на год, а на более долгий период. Это позволит сделать их работу более качественной, а также повысит заинтересованность подрядных компаний.

"Благодаря контрактам на более длительный период подрядчики могут не бояться. Раньше они не знали, что будет, скажем, через год. Закупать ли дорогостоящую технику? Планировать ли работу на будущее? Выполнять текущую работу с заделом на будущее или все сделать так, чтобы только бы успеть за выделенный срок? Сейчас они без опасения могут планировать и работать. Это, конечно, положительно повлияет на качество работы", - прокомментировали ТАСС в правительстве Сахалинской области.