"Тотальный диктант" начался на 24 площадках в Якутске

ЯКУТСК, 10 апреля. /ТАСС/. Всероссийская просветительская акция "Тотальный диктант" стартовала в субботу в Якутске на 24 площадках, всего по республике открылись свыше 300 площадок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобрнауки.

В начале февраля Якутск назвали столицей "Тотального диктанта" в 2021 году. Город принимает участие в "Тотальном диктанте" с 2013 года, организатором акции в Якутске был филологический факультет Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которому помогала Национальная библиотека Якутии.

"Сегодня по всей республике в рамках всероссийской просветительской акции "Тотальный диктант" открылись 306 площадок, из них 154 - дополнительные площадки на базе районных школ. Всего в Якутске открыты 24 площадки", - сказали в пресс-службе министерства. Главная площадка - Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского в Якутске.

Писатель Дмитрий Глуховский - автор текста для акции в 2021 году - приехал в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта. Текст акции впервые был экранизирован, его представят участникам на площадках. Хронометраж фильма "Обещания" составляет чуть более 20 минут. В картине снялись Павел Деревянко, Диана Пожарская, Наталия Чумбуридзе, Анна Слю и другие.

"В какой-то степени можно сказать, что я к написанию этого небольшого текста шел всю жизнь, потому что я в нем суммирую некие свои экзистенциальные размышления, переживания и мысли о взаимоотношениях с родителями, с детьми своими собственными, - сказал журналистам Глуховский. - Я поставил перед собой задачу создать такой текст, который всех очень разных участников этого проекта не разъединял бы, а объединял. И вне зависимости от их места проживания, основного языка, политических взглядов. Чтобы они могли, написав этот текст, почувствовать свою общность".

Об акции

В рамках акции в Якутске прошел фестиваль грамотности: открылся центр грамотности, прошли серия мероприятий с автором "Тотального диктанта" 2020 года Андреем Геласимовым, программа повышения квалификации для учителей и преподавателей, мастер-классы.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2021 году акция проходит с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.