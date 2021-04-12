В Татарстане жителям сел раздадут семена овощных культур на 10 млн рублей

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана выделили 10 млн рублей на программу реализации семян овощных культур сельскому населению. Жители получат семена лука-севка, моркови, столовой свеклы, а также рассаду капусты, сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

"Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым по инициативе Минсельхозпрода РТ было принято решение о выделении 10 млн рублей на программу реализации семян овощных культур сельскому населению. В общей сложности татарстанцы получат 30 т лука-севка, 1 т семян моркови, 600 кг семян столовой свеклы, а также рассаду капусты", - говорится в сообщении.

Власти республики передают семена и рассаду, чтобы обеспечить самозанятость сельчан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную стабильность республики. Операторами по поставке семян выступают районные потребительские общества и кооперативы системы Татпотребсоюза, с тем расчетом, что выращенный сельчанами урожай будет ими же приобретен для дальнейшей реализации.

Сейчас семена уже передали в районы республики для дальнейшего распределения среди личных подсобных хозяйств. Рассада поступит несколько позднее, в мае текущего года.