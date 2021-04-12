Глава Дагестана уволил арестованного по делу о мошенничестве врио министра туризма

МАХАЧКАЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов уволил временно исполняющего обязанности министра туризма региона Расула Ибрагимова, арестованного по делу о создании преступной группы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы республики.

"Освобожден от занимаемой должности врио министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расул Ибрагимов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что руководитель республики принял еще несколько кадровых решений.

"От временного исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Дагестана освобожден Владимир Лемешко. На эту должность назначен Манвел Мажонц, до этого возглавлявший министерство энергетики и ЖКХ республики. Вместе с тем в соответствии с указом главы региона министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана назначен Ризван Мурадов, ранее занимавший должность замминистра строительства и ЖКХ РД", - добавили в пресс-службе.