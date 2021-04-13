На Чукотке выпустили настольную игру по мотивам арктической гонки на собачьих упряжках

ТАСС, 13 апреля. Настольную игру по мотивам традиционной арктической гонки "Надежда", которой в этом году исполняется 30 лет, выпустили на Чукотке. Об этом сообщил Департамент культуры, спорта и туризма правительства Чукотского АО.

"Участники, которые выступают в роли каюров, по очереди бросают кубик. Задача - первым прийти к финишу, правильно выполнив все задания. Все они касаются гонки "Надежда", а также этнографических сведений о Чукотке. Недостающие знания можно почерпнуть из специальных брошюр в процессе игры", - говорится в сообщении.

Игра вышла тиражом в 1 тыс. экземпляров. Часть из них раздадут в образовательные учреждения округа, остальные отправят в продажу. Купить игру можно пока только на Чукотке.

Первая гонка "Надежда" проведена на Чукотке в 1991 году и проходила на двух континентах. Стартовав в городе Ном на Аляске, спортсмены добрались до Уэйлса - самого западного города континентальной Северной Америки. Затем упряжки и каюров перевезли вертолетами на Чукотку, и они продолжили путь от Уэлена до Анадыря. В 2021 году на старт гонки вышли 15 каюров. Они преодолеют маршрут на упряжках протяженностью более 1,1 тыс. км из села Лорино в Анадырь. Победитель гонки получит 1 млн рублей.