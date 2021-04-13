Из Певека в Москву запустят два дополнительных рейса в мае и июне

ТАСС, 13 апреля. Авиакомпания "Якутия" запустит два дополнительных рейса из Певека в Москву в мае и июне 2021 года. Авиаперелеты по данному направлению субсидируют из средств окружного бюджета, сообщил во вторник ТАСС советник отдела транспорта и связи департамента промышленной политики округа Александр Якушин.

"В это время отмечается повышенный спрос на авиабилеты с Чукотки в Москву из-за начала отпускного сезона. Правительством округа было принято решение о запуске двух дополнительных рейсов из самого северного города России [Певека] в Москву в мае и июне, выполнять их будет авиакомпания "Якутия",- сказал он.

Якушин добавил, что экономически обоснованный тариф по этому направлению составляет порядка 73 тыс. рублей, однако цена авиабилетов для жителей составит 25 тыс. рублей в одну сторону, а разницу в стоимости авиакомпании доплатит правительство региона.

В начале апреля вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разобраться со сложностями, которые возникли с субсидируемыми авиабилетами по направлению Москва - Певек - Москва. Причина возникновения проблем заключается в том, что в 2021 году ни одна авиакомпания не подала заявки на выполнение этого маршрута.

Певек - самый северный город России, расположенный на Чукотке в 700 км от Анадыря. В нем проживают около 4,5 тыс. человек, наземное сообщение с городом отсутствует.