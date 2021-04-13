Власти Чукотки намерены помочь мастерам-косторезам получать профильное образование

ТАСС, 13 апреля. Поддержка чукотских мастеров-косторезов стала одной из тем третьего межрегионального форума "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат", который открылся во вторник в самом северном городе России - Певеке. В частности, власти обсуждали возможность получения косторезами Чукотки высшего образования, сообщила ТАСС директор Фонда развития Чукотского автономного округа Ольга Плотникова.

"Наш Фонд и Высшая школа народных искусств (академия), расположенная в Санкт-Петербурге и славящаяся своими выпускниками, заключили соглашение о сотрудничестве. На форуме запущена первая "ласточка" такого взаимодействия: мы организовали совместную выставку мастеров Чукотки и учащихся академии", - сказала Плотникова.

По ее словам, на форуме обсуждалась и возможность получения косторезами Чукотки высшего образования в академии. Плотникова также уверена, что совместные мероприятия Фонда развития Чукотки и Высшей школы народных искусств (академии) могут стать дополнительным стимулом для молодых умельцев, а получение профессионального образования позволит им повысить собственное мастерство.

"Для изучения многовековой школы чукотской резьбы и обмена опытом на полуостров прилетел декан профильной кафедры вуза Василий Колобов, и у нас будет несколько дней, чтобы обсудить возможные мероприятия по взаимодействию в области сохранения традиций чукотской косторезной школы, ее популяризации в России и за ее пределами. Для умельцев народных промыслов вопрос стоит за продвижением собственного бренда, своей уникальности, своего учебника для передачи искусства на уровне высшего образования", - добавила Плотникова.

Ректор петербургского вуза Полина Гусева привезла на Чукотку кружевные изделия - наряды и платья, сделанные выпускниками академии в рамках защиты дипломных проектов. Местные умельцы, в свою очередь, подготовили инсталляцию чукотских предметов искусства, быта и других изделий.

Правительство региона в рамках деятельности Фонда развития Чукотки планомерно проводит мероприятия по поддержке местных мастеров. Так в марте состоялись бизнес-тренинги для коренных жителей региона, в том числе направленные на проработку путей выхода мастера народно-художественных промыслов полуострова на международные торговые площадки. Кроме того, благодаря региональному центру поддержки экспорта косторезные мастерские на Чукотке начнут продавать предметы искусства по всему миру через торговые онлайн-площадки.

Идеи - в результат

Межрегиональный форум "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат" проходит на Чукотке в третий раз, но Певек впервые стал центром мероприятия. Плотникова отметила, что место проведения выбрано не случайно. "Предпринимательская деятельность в Певеке находится на пике популярности: здесь расположена самая северная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция, здесь же готовятся к реализации проекты Баимской рудной зоны (одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди и золота - прим. ТАСС). Именно поэтому предприниматели так охотно откликнулись на наше предложение принять участие в форуме", - пояснила директора Фонда развития Чукотки.

По ее словам, главная цель организаторов - выстраивание прямого диалога власти, крупных корпораций и всех сфер бизнеса региона и, как итог, создание эффективного бизнеса в условиях Арктики.

В первый день форума участники мероприятия обсудили инвестиционные возможности Чукотки, перспективы развития крупного и малого бизнеса в арктическом регионе, форматы развития городских проектов и возможные пути решения проблем, существующих в бизнес-сфере полуострова.

"Озвученные рекомендации форума лягут в основу управленческих решений как на уровне региона, так и при разработке федеральных мер поддержки бизнеса. В среду мы продолжим работу в Певеке: у нас будет деловая программа в кинотеатре "Айсберг" - обсудим в том числе методы продвижения народно-художественных промыслов. В рамках культурной программы в краеведческом музе проведем мастер-класс по этому фотоискусству", - добавила Плотникова.

Программа форума

Третий межрегиональный форум "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат" пройдет на Чукотке 13-18 апреля. Событие не только объединит представителей малого и среднего бизнеса, органов власти, экспертов и крупных инвесторов региона в режиме открытого диалога, но и станет площадкой для создания прочной основы экономического развития округа.

Форум проходит при информационной поддержке ТАСС. Одним из ключевых мероприятий форума станет телемост "Москва - Анадырь. Открытая Чукотка", он состоится 15 апреля на площадке агентства. На нем будет обсуждаться развитие транспорта и логистики для повышения туристической привлекательности региона. В дискуссии примут участие представители власти, институтов развития и крупных компаний.

Кроме того, эксперты в рамках обучающих программ и семинаров для предпринимателей от АО "Деловая среда", "Сбера" и Центробанка РФ, менторских гостиных и мастер-классов расскажут о различных инструментах управления бизнесом, об основах финансовой грамотности для предпринимателей, о гибких технологиях управления проектами и других сферах.