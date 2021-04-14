В Приморском крае появится информационная система "Цифровое Приморье"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Концессионное соглашение о создании информационной системы "Цифровое Приморье" подписано между правительством Приморского края, администрациями городов Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск и частным инвестором. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), "умные" городские системы будут запущены в 2022 году.

"Подписано концессионное соглашение о реализации проекта создания информационной системы "Цифровое Приморье" в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) между правительством Приморского края, администрациями городов Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск и частным инвестором - ООО "Цифровое Приморье", предусматривающее запуск к апрелю 2022 года цифровых сервисов и высокотехнологичных систем в указанных городах и на территории Приморского края в целом", - сказано в сообщении.

Инвесторами проекта выступили ДФВТ и частная Группа Компаний "ВессоЛинк". Общая сумма инвестиций в проект составит более 5 млрд рублей, включая банковское финансирование, в течение срока действия концессионного соглашения - 12 лет.

Система "Цифровое Приморье" будет поддерживать более 30 сервисов, которые станут доступны жителям Приморского края. В их числе единая карта жителя Приморского края, с помощью которой можно оплачивать проезд на транспорте, получать скидки и социальные льготы, единый портал "Цифровое Приморье" для населения и бизнеса, где можно будет получать актуальную информацию и услуги в различных сферах (образование, здравоохранение, туризм, ЖКХ, культура), карта учащегося для оплаты проезда с учетом льгот, оплаты питания, прохода в учебные учреждения. По словам замглавы Минвостокразвития Анатолия Бобракова, это первый масштабный проект на Дальнем Востоке, предполагающий комплексное развитие цифровой среды с использованием механизмов государственно-частного партнерства и на основе единого цифрового "ядра" региона.

"Впервые в России в государственно-частном партнерстве одновременно участвуют и муниципалитеты, и регион в рамках одного концессионного соглашения. Такая форма государственно-частного партнерства дает региону возможность в сжатые сроки получить необходимую комплексную инфраструктуру и решения в условиях ограниченных ресурсов региональных и муниципальных бюджетов. Наш фонд планирует распространять и поддерживать дальше эту практику на Дальнем Востоке", - приводит пресс-служба слова гендиректора ДФВТ Руслана Саркисова.

Дальневосточный фонд высоких технологий был создан в августе 2018 года по поручениям президента РФ Владимира Путина и вице-премьера - полпреда в ДФО Юрия Трутнева, объем фонда - 5 млрд рублей, общий объем инвестиций на март 2021 года составляет 855 млн рублей. Инвесторы Фонда - ВЭБ.ДВ, "Роснано" (группа ВЭБ.РФ) и Российская венчурная компания (РВК). ГК "ВессоЛинк" является одним из лидеров в области внедрения технологий управления дорожным движением, телематических и информационных проектов, "умных" городских систем. В состав Группы входят более 20 компаний в России и за рубежом, занимающихся, производственной, научно-технической и исследовательской деятельностью.