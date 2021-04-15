В Алушту протянут новый водовод

АЛУШТА /Республика Крым/, 15 апреля. /ТАСС/. Водовод для обеспечения водой жителей Алушты проведут со стороны поселка Партенит в Крыму, сообщила журналистам мэр Алушты Галина Огнева в четверг на форуме "Открытый Крым".

С февраля воду населению Алушты подают по графику дважды в день: с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Со следующей недели график ужесточат: количество часов подачи воды уменьшат до пяти в сутки в сумме, но находящиеся в нижней части города санатории и гостиницы будут обеспечены водой полностью. При этом, в отличие от соседней Ялты, город может получать воду только из обмелевшего водохранилища - подходящих для этого альтернативных источников, например озер, рек и водопадов, нет.

"Сейчас будет ускоренным темпом строиться шестикилометровая ветка, которая с близлежащих каптажей (подводного водозабора - прим. ТАСС) со стороны Партенита перебросит на западную часть достаточно большое количество воды, которая даст нам возможность нормально работать и в курортный сезон", - сказала мэр.

Она отметила, что город использует все известные подземные источники, только на территории отелей и санаториев работают 11 собственных скважин. Также из таких источников будет поставляться вода для технических нужд - полива цветов, помывки улиц и других подобных целей.

"Все это задействовано и продумано. Мы не сорвем курортный сезон", - заверила Огнева.