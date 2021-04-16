В Переславле пройдет фестиваль воздухоплавания

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Переславль. Весна - 2021" откроется 23 апреля в Переславле-Залесском Ярославской области, в воздух поднимутся 15 аэростатов, один из полетов пройдет над Плещеевым озером. Об этом сообщила ТАСС в пятницу организатор фестиваля Дарья Корякина.

"Фестиваль пройдет с 23 по 25 апреля в Переславле, будет около 15 аэростатов. В день будем проводить два полета - утренний и вечерний, планируется также полет над Плещеевым озером. Фестиваль задумывался как международный, но границы сейчас закрыты - будут участники из разных регионов России", - сказала собеседница агентства.

В программе фестиваля также шоу "Ночное свечение тепловых аэростатов". На площадке гостиницы Azimut в Переславле для участников фестиваля пройдет программа, посвященная кулинарным и музыкальным традициям разных стран.

Организатором фестиваля выступает федерация воздухоплавания Ярославской области. Несколько лет подряд организаторы проводили фестивали воздухоплавателей в Переславле-Залесском и Ростове Великом. Также в 2018 году фестиваль "Золотое кольцо России" проводился в Суздале Владимирской области.