Возле будущего мемориала жертвам геноцида в Ленобласти создадут музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Памятник жертвам нацизма, геноцида советских граждан на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны, который будет заложен 22 июня в Гатчинском районе Ленинградской области, должен стать основой мемориального музейного комплекса. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на запрос ТАСС.

О планах заложить памятник жертвам геноцида в годовщину начала войны ранее сказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Ленинградской области война принесла катастрофические последствия: линия фронта проходила по территории области больше трех лет, и многие населенные пункты после войны пришлось заселять заново. В районе Гатчины нацисты во время оккупации создали несколько детских концлагерей. Поэтому размещение мемориала в этом месте абсолютно не случайно. Хотелось бы, чтобы рядом с мемориалом разместился филиал федерального музея. Например, Музея современной истории: буду ходатайствовать об этом перед правительством России", - сказал Дрозденко.

Мемориал, посвященный жертвам геноцида советских граждан на оккупированных территориях, будет воздвигнут по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, поддержанной президентом России Владимиром Путиным.

Ленинградская область была ареной непрерывных боевых действий с 8 июля 1941 года, когда фашисты пришли к Лужскому рубежу, до августа 1944 года. Большая часть Ленинградской области была оккупирована войсками фашистов, но на этой территории было организовано партизанское движение, велись партизанские бои. В Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.