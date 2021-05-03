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В Санкт-Петербурге закрыли сады и скверы из-за прогнозов сильного ветра

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 17 м/с

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии садов и скверов в разных районах города из-за ожидающегося в понедельник сильного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

"До улучшения погодных условий недоступными для посетителей станут Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Также закрываются скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22", - говорится в сообщении.

В комитете рекомендовали жителям и гостям города быть внимательными и осторожными и призвали не парковать машины под деревьями.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в понедельник в Петербурге будет около 5-7 градусов тепла. Помимо усиления ветра, в городе также ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

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