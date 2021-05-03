Одну из магистральных улиц Нальчика отремонтируют за 400 млн рублей

НАЛЬЧИК, 3 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят на ремонт части одной из магистральных улиц города Нальчика - Кабардинской - 400 млн рублей, работы планируют завершить к сентябрю 2023 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня глава КБР Казбек Коков ознакомился с проектом масштабной реконструкции улицы Кабардинской <...> Проект включает реконструкцию участка улицы от пересечения с улицей Идарова до выезда из города. Протяженность участка составит порядка 4,8 км, ориентировочная стоимость работ - около 400 млн рублей, работы будут начаты в текущем году и завершатся в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при ремонте дорожного покрытия будет использована технология с устройством покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая включена в федеральный реестр новых и наилучших технологий.

"Это дорога республиканского значения, которая бывает сильно загружена и небезопасна, поэтому для транспортных потоков, идущих в разных направлениях, должна быть обустроена разделительная полоса. Опоры и светильники наружного освещения планируется заменить на современные, отвечающие требованиям освещенности и энергосбережения. Должны быть оборудованы тротуары и зеленые зоны", - прокомментировал глава региона.