Туризм в белых касках. Нетипичные экскурсии в одном из крупнейших промышленных регионов РФ

Пандемия заставила россиян отказаться от зарубежных курортов и внимательнее присмотреться к маршрутам внутреннего туризма. Регионы без морских побережий и памятников архитектурного зодчества активно включились в борьбу за отдыхающих и предлагают весьма оригинальные турмаршруты. Например, в Сибири набирает популярность промышленный туризм

До Кузбасса из Москвы — около четырех часов на самолете. Один из крупнейших в стране промышленных регионов находится в самом центре Сибири. Здесь добывается свыше половины российского угля, производится каждая шестая тонна стали, развиваются большая химия, энергетика и машиностроение. Правда, подавляющему большинству туристов Кузбасс знаком по горнолыжному курорту Шерегеш: ежегодно там отдыхает больше миллиона человек со всей страны. Однако кроме белоснежного зимнего "пухляка" (так в регионе называют мыгкий и рыхлый снег), который так любят горнолыжники и сноубордисты, регион теперь готов удивлять туристов и промышленными пейзажами. На индустриальных горизонтах — огромные угольные разрезы, подземные шахты, заводы-гиганты химической и металлургической промышленности.

Описание На территории химического завода "Азот" © Максим Киселев/ТАСС

В Европе промышленный туризм развивается уже несколько десятилетий, в России же — только входит в моду. Кузбасские промышленники тренд оценили и разработали свои туристические маршруты. "Продвижение промышленного туризма имеет для Кузбасса стратегическое значение. Это инструмент формирования современного образа Кузбасса как региона с развитой промышленностью, современными технологиями, возможностью показать примеры экологически ориентированных производств. Совместно с экспертами по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив и специалистами предприятий региона удалось разработать экскурсионные программы для разных аудиторий", — отмечает министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский. Город в городе Начать "промышленное освоение Сибири" гости Кузбасса могут со столицы региона — города Кемерова. Здесь расположен крупнейший за Уралом химический завод "Азот", который начал строиться в послевоенные годы. Так как производство опасное — попасть на территорию сразу не получится, заявку нужно подавать заранее, на входе — строгий пропускной режим и досмотр. Дальше — инструктаж по технике безопасности и получение средств индивидуальной защиты, обязательных для всех туристов и работников химпредприятия, — защитной каски и самоспасателя для органов дыхания на случай ЧП.

Описание При входе на территорию проводится инструктаж по технике безопасности и выдаются средства индивидуальной защиты © Максим Киселев/ТАСС

Путешествие по "Азоту" пешком для туристов недоступно, потому что территория огромная — 312 га, почти 400 футбольных полей. Сами работники, которых тут более 5,5 тыс. человек, тоже передвигаются по предприятию на транспорте. Внутри почти 140 км дорог — как автомобильных, так и железнодорожных, есть даже свои автобусные остановки. Уже в начале пути чувствуется легкий запах нашатырного спирта. Экскурсовод Наталья Шкляр просит не пугаться. "Это — наш аммиак, основное сырье, которое вырабатываем сами и на нем же и работаем, — предупреждает она. — Опасности и вреда запах не представляет, все выбросы производятся строго в соответствии с нормативами, зато дает почувствовать, что вы — на химическом производстве". Первая остановка — самый большой в Кемерове фонтан: шириной 30 м и глубиной 2 м. Кроме того, что он украшает промышленную территорию, у него есть и важная производственная функция — ежедневно через него проходит до 1,5 тыс. кубов воды, которая используется на производстве. В отличие от тех фонтанов, что мы привыкли видеть в городах, этот работает круглый год, даже в 40-градусный сибирский мороз.

"Особенность этого фонтана в том, что он по сути представляет собой производственный водооборотный цикл, он охлаждает воду, которая используется на компрессорах для сжатия азота в цехе газового сырья", — рассказывает Наталья. С этого фонтана здесь фактически несколько лет назад и возникла туристическая идея. Сначала сотрудники завода решили превратить обычную промышленную градирню в достопримечательность. Чашу облицевали камнем, благоустроили территорию вокруг, и теперь это настоящий красавец, который мог бы украсить любой большой город. Летом здесь водится рыба, включаются дополнительные форсунки, и высота струй достигает пяти метров. Фонтан — одно из немногих мест, где туристам разрешено делать фото на память. А вообще будьте готовы, что во время экскурсии по химпредприятию фотокамеры придется убрать подальше и расчехлять только с разрешения экскурсовода. И с этим ничего не поделать — производство стратегическое. Еще из исторических достопримечательностей — производственные постройки 1940-х годов, в строительстве которых участвовали еще военнопленные немцы. Гости предприятия увидят также крупнотоннажные агрегаты завода, узнают о вспомогательных службах и цехах, о современном наукоемком технологическом перевооружении. Покажут туристам современные производственные цеха и даже арт-объекты. На промплощадке есть огромное граффити, которое ярко рассказывает о предприятии, химиках и выпускаемой продукции — это азотные удобрения для сельхозпроизводителей, аммиачная селитра для горнодобывающих предприятий и полимеркапролактам, который используется в том числе при производстве капроновых колгот.

Описание Граффити, которое рассказывает о предприятии, химиках и выпускаемой продукции © Максим Киселев/ТАСС

Первыми гостями химических экскурсий стали кузбасские школьники от 14 лет — детей младше этого возраста сюда не допускают из соображений безопасности. Подросткам рассказывают о производстве и профессиях — своеобразная профориентация. Много и взрослых посетителей, которые приходят сюда не только из простого желания заглянуть в химические цеха. Людьми движет еще и экологическое любопытство — посмотреть и убедиться, что большая химия развивается не во вред экологии города. "За Уралом мы единственное такое предприятие, поэтому кроме местных туристов есть гости из других регионов и даже стран", — отмечает экскурсовод. "Забойные" маршруты Но основным туристическим направлением в кузбасской промышленности, конечно, является угледобыча. Именно на угольных предприятиях можно почувствовать всю мощь и масштаб индустриального региона. Предприятия, ведущие добычу открытым способом, называют разрезами — это огромные карьеры под открытым небом. Со смотровых площадок туристы могут наблюдать за зрелищными взрывными работами, которые проводятся для так называемого вскрытия угольных пород, и познакомиться с горной техникой. Отсюда гости традиционно увозят фото на память с машинами-великанами: гигантами-экскаваторами высотой с пятиэтажный дом и знаменитыми самосвалами "БелАЗ", диаметр колес у которых — больше четырех метров. Подземная добыча ведется на угольных шахтах — это настоящие подземные города глубиной до 800 м. В забои простому туристу, конечно, не попасть из-за высоких требований производственной безопасности. Но на земле для гостей созданы музеи-инсталляции, где можно пройтись по очистному забою, погрузиться в шахтерский быт и даже совершить путешествие в историю — своими глазами увидеть, как горняки работали пятьдесят и даже сто лет назад. Один из таких музеев расположен в моногороде Ленинске-Кузнецком в 80 км от Кемерова на промплощадке закрытой ныне шахты.

Описание Экспозиция в музее в моногороде Ленинске-Кузнецком © Максим Киселев/ТАСС

"Туристы, конечно, хотят попасть в шахту, но спуск под землю требует определенных знаний, навыков и целого набора компетенций, которыми невозможно овладеть быстро, прямо перед экскурсией. Поэтому предлагаем такую интересную альтернативу. Наши экскурсии проходят в белых касках, такие носят только начальники. Здание, в котором мы находимся, — это здание клетевого ствола (выработка для спуска в шахту — прим. ТАСС), еще 30 лет назад оно было в работающем состоянии", — рассказывает заведующая музеем Елена Чикурова. Совсем недавно здесь ходили вагонетки с углем, одна из которых, кстати, стала музейным экспонатом. Рельсы тоже удалось сохранить, а на входе в музей можно заметить огромный лифт, на шахтерском языке — клеть (кабина, в которой горняки спускались под землю). Сегодня механизм не работает, но внутри видны силуэты манекенов-шахтеров, точь-в-точь как те, кто трудился тут еще несколько десятков лет назад. Кстати, каски в шахтерском музее нужны не только для антуража, но и для безопасности. Чтобы экспозиция как можно больше походила на настоящий забой, потолки в ней намеренно занизили и зафиксировали на них крепи — специальные сооружения, которые предотвращают обрушения в подземных тоннелях и выработках. Здесь есть крепи деревянные — такие сооружали в начале XX века, и более современные — арочные.

Описание В музее установлены деревянные крепи, что бы экспозиция как можно больше походила на настоящий забой © Максим Киселев/ТАСС

"Иногда посетители даже говорят, что здесь особый запах, пахнет шахтой, особенно это замечают те люди, которые сами когда-то в шахте работали", — отмечает Чикурова. Интерактивность — одна из главных особенностей этого шахтерского "эрмитажа", как еще называют Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. Герои экспозиций могут заговорить во время экскурсий, а с телефонного аппарата, которые в середине прошлого века устанавливались под землей в шахтах, можно позвонить в прошлое императору Александру III (изначально именно царская семья была собственником Кольчугинского рудника, по императорскому указу первая шахта рудника получила название "Успех") или выдающемуся исследователю Сибири Даниэлю Мессершмидту. Один из музейных залов представляет собой необычный 3D-кинотеатр, где сразу на трех экранах можно погрузиться в историю военного времени. В годы Великой Отечественной Кузбасс был тылом, в шахтах уже с семнадцати лет вместо крепких мужчин работали вчерашние школьницы, они сами называли себя шахтерками. Уголь и металл были тогда особенно необходимы — и городам, и фронту.

Описание Один из музейных залов представляет собой 3D-кинотеатр © Максим Киселев/ТАСС

Необычный шахтерский музей принял гостей уже более чем из полусотни стран мира и почти из всех российских регионов, и желающих побывать в такой "шахте" все больше. Каждый гость оставляет свою отметку на настенной карте. После экскурсии по музею-шахте туристы могут и сами почувствовать себя горняками. Центр подготовки и развития персонала крупной угольной компании "СУЭК-Кузбасс" как раз дает такую возможность. На учебных тренажерах можно управлять подземным дизелевозом, которые сегодня используются в шахте для доставки людей и грузов, а в очках виртуальной реальности попробовать поработать в настоящем забое — на таких онлайн-тренажерах занимаются и сами горняки, чтобы повысить уровень профмастерства.

Описание На учебных тренажерах можно управлять подземным дизелевозом © Максим Киселев/ТАСС

Те, кто интересуется экологией угледобычи, после виртуальной смены в шахте могут побывать на очистных сооружениях, через которые проходят шахтные воды, прежде чем вернуться в реку. В 2020 году в Ленинске-Кузнецком на шахте имени С.М. Кирова были введены самые высокотехнологичные модульные очистные сооружения в России — мощностью до 800 кубометров в час. "Без воды в шахте никак — при добыче угля приходится откачивать подземные воды, чтобы не затопить выработки. Мы хотим показать, что, вопреки стереотипам, шахтную воду все-таки можно очищать до нормативных показателей. И после очистки мы сбрасываем воду даже чище, чем она есть в реке", — рассказывает главный эколог "СУЭК-Кузбасс" Елена Могилева. Главное доказательство ее слов — сомик, который живет в аквариуме с очищенной шахтной водой.

Описание На шахте имени С. М. Кирова были введены высокотехнологичные модульные очистные сооружения воды © Максим Киселев/ТАСС