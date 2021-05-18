Современный Экополис на Сахалине планируют создать к 2030 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют завершить строительство экологически чистого города Экополис рядом с портом Корсаков к 2030 году. Об этом сообщил министр архитектуры и градостроительства Сахалинской области Алексей Ракитский во вторник в ходе пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

"К 2030 году мы планируем реализацию этого проектного решения, 2021-2022 годы будут посвящены подготовке архитектурно-планировочных решений, градостроительной документации, документов территориального планирования, после этого будут вестись работы подготовки проектно-сметной документации, и последовательная реализации", - сказал Ракитский.

По его словам, в проект войдут территории жилых застроек, высота которых не будет превышать семь этажей, общественно-культурная деловая зона, инновационно-технологический кластер и мультимодальный логистический комплекс "Корсаковский порт". Создание этих объектов на территории более 1,5 тыс. га позволит увеличить численность населения к 2030 году примерно на 25 тыс. человек, а число рабочих мест - на 15 тыс. На данный момент проводится международный конкурс, после которого будет определена архитектурно-градостроительная концепция Экополиса, он завершится осенью.

Новые территории Экополиса будут создаваться и развиваться на базе уже существующего портового города Корсаков, к востоку от городского образования. В рамках работу будет проведена реконструкция Корсаковского порта, после которой он сможет принимать до 40 типов океанских судов, отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.

"Мы, безусловно, связываем дальнейшее развитие города Корсаков, в том числе через планирование Экополиса, с развитием порта Корсаков, потому что это двигатель, по нашему мнению, экономики, что позволит наполнить бюджет, создать рабочие места, и, соответственно, дальше заниматься созданием комфортной городской среды", - отметил он.

В конце сентября 2020 года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что на базе порта Корсаков планируется создать крупный логистический хаб Северного морского транспортного коридора. За счет реализации проекта планируется увеличить общий грузооборот порта с 1,6 млн тонн в 2019 году до 30 млн тонн к 2030 году, в том числе контейнерных перевозок - с 1 млн тонн в 2019 году до 24 млн тонн к 2030 году. Также в районе порта планируется реализовать проект бункеровки судов сжиженным природным газом.