В Железноводске в курортной зоне построят крупнейший в стране спорткомплекс

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный комплекс, который будет расположен в курортной зоне Железноводска (Ставропольский край) под горой Развалка, построят на площади 20 гектаров до 2025 года. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В курортной зоне Железноводске, под горой Развалка, за счет средств инвестора будет создан новый многофункциональный спортивный комплекс на площади 20 га. Проект предусматривает строительство спортивных залов, бассейнов, открытых и закрытых футбольных, баскетбольных, волейбольных, гандбольных площадок, зон единоборств, тренажерных залов, а также гостиниц для размещения спортсменов. Основной специализацией комплекса станет футбол", - сказал Моисеев.

По его словам, целью проекта является создание условий для круглогодичных тренировок профессиональных команд различных видов спорта. Стоимость проекта, который должны реализовать в 2022-2025 годах, оценивается в 1 млрд рублей.

"Комплексный формат в строительстве спортивных проектов успешно и многократно реализован во многих странах Европы. Востребованность в таких проектах на территории России не вызывает сомнений, ведь сегодня существует трудности с проведением тренировочных сборов команд по многим видам спорта. Масштабный спортивный комплекс, на площадках которого смогут собираться спортивные команды нашей страны, позволит Железноводску занять прочные позиции в области спортивного туризма, особенно после завершения строительства Кавминводского велотерренкура", - добавил глава Железноводска.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.