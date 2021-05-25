Эксперт: борьбу с незаконным рыбным промыслом в Арктической зоне РФ нужно ужесточить

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Меры по борьбе с незаконным рыбным промыслом в Арктической зоне РФ (АЗРФ) необходимо ужесточить. Такое мнение высказала член Национального комитета экологической безопасности, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Анна Ридигер.

"Есть еще такая категория - <…> незаконный, несообщаемый, нерегулируемый промысел. <…> Незаконный промысел является высокорентабельным, потому что на него не распространяются строгие меры регулирования", - сказала она на заседании Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, посвященном проблеме формирования рынка пищевой продукции в АЗРФ.

Эксперт подчеркнула, что проблема незаконного рыбного промысла в Арктике существует не первый год и на данный момент заниматься незаконной деятельностью становится возможным, в том числе ввиду слабого управления над соблюдением правил рыболовства.

"Для долговременных результатов нужны такие изменения как интеграция управления рыболовства прибрежной зоны и морской деятельности, контроль длительности, оказывающей влияние на водную среду, контроль за доступом к водным ресурсам, <…> строгие правила и институциональные рамки, участие в процессе управления всех участников этого вида деятельности, совершенствование сбора информации, цифровизации", - считает эколог.

По ее мнению, также нужна четкая система мер, которая учитывает неопределенность и изменчивость природных ресурсов, и динамику экосистемы.

О ситуации

Глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью ТАСС сообщал, что предпосылки к росту противоправной деятельности, связанной с незаконным промыслом морских биоресурсов, сохраняются в Каспийском море, в акваториях Дальнего Востока и Арктики. По его словам, в ходе осуществления госконтроля инспекторами пограничных органов ежегодно выявляется порядка 6,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства, задерживается до 40 российских и иностранных рыбопромысловых судов, из незаконного оборота изымается несколько тысяч тонн морских биологических ресурсов. Трансграничные преступные группы, действующие в этой сфере, постоянно совершенствуют схемы незаконной добычи водных биоресурсов, сокрытия объемов уловов и поставок российской морепродукции в иностранные порты, рассказывал Кулишов.

Ранее ученые Томского госуниверситета (ТГУ) и других научных учреждений РФ провели анализ, который выявил более 500 новых промысловых видов морских животных - от акул до медуз и морских огурцов, обитающих в двух дальневосточных и двух арктических морях, а также в северной части Тихого океана. Эксперты отмечали, что список новых видов может быть использован не только для развития промысла, но и для оценки экологического ущерба, в котором виноват человек и его деятельность. По мнению ученых, он может предоставить природоохранным структурам дополнительный инструмент в оценке определения ущерба окружающей среде в результате антропогенных воздействий, включая браконьерство и нерациональную эксплуатацию водных биоресурсов.